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14:31, 19 октября 2024Россия

Взрыв произошел на заводе в российском городе

В Ростове-на-Дону произошел взрыв на машиностроительном заводе

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Ростове-на-Дону произошел взрыв на территории машиностроительного завода. Об инциденте в промзоне российского города сообщает Telegram-канал «Ростов главный».

Уточняется, что предприятие находится в западном жилом массиве города. На месте происшествия видны клубы черного дыма. Пожарные прибыли тушить возгорание. Telegram-канал Don Mash уточнил, что взрыв и пожар произошли в цехе по производству металлопластиковых окон.

Обстоятельства и причины случившегося пока не известны. О пострадавших информации тоже не поступало.

Ранее произошел взрыв бытового газа в жилом доме в Тамбовской области. Инцидент произошел на четвертом этаже здания и вызвал разрушения. В результате ЧП не выжили как минимум три человека. Девятерых жителей дома доставили в больницы.

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      Нина Ташевская
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