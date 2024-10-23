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21:04, 23 октября 2024Мир

Число жертв теракта в Анкаре увеличилось

МВД Турции: число жертв теракта в Анкаре увеличилось до 5

Число жертв совершенного в Анкаре теракта увеличилось до пяти, еще 22 человека пострадали. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, его слова приводит CNN Turk.

«К сожалению, число наших мучеников — пять, общее число раненых — 22. Это наша оценка, скорее всего, связанная с действиями РПК («Рабочая партия Курдистана», — прим. «Ленты.ру»). Мы поделится идентификацией и другими доказательствами, как только они станут ясными», — сказал Ерликая.

Ранее стало известно, что в головном офисе турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре был совершен теракт. Злоумышленники пытались проникнуть на объект, но столкнулись с сопротивлением охраны. После этого началась стрельба, позже прогремел взрыв. Сообщается, что преступники могли прорваться в служебные помещения корпорации. На данный момент известно о ликвидации двух террористов, мужчины и женщины.

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      Евгений Силаев
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