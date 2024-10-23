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16:27, 23 октября 2024Мир

В столице Турции совершен теракт

Reuters: в офисе аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре совершен теракт
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Umit Bektas / Reuters

В головном офисе турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре был совершен теракт, есть пострадавшие и раненые. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая, передает Reuters.

«Сегодня произошел теракт на объектах Tusaş в Анкаре. К большому сожалению, есть жертвы, так как в результате совершенного нападения преступники ранили и лишили жизней несколько человек», — рассказал Ерликая.

Взрыв прогремел в столице Турции на объекте аэрокосмической корпорации, которая является производителем военных самолетов, беспилотников и космического оборудования.

Также сообщается, что злоумышленники могли прорваться в служебные помещения корпорации.

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      Дарья Устьянцева
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