В столице Турции совершен теракт

Reuters: в офисе аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре совершен теракт

В головном офисе турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре был совершен теракт, есть пострадавшие и раненые. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая, передает Reuters.

«Сегодня произошел теракт на объектах Tusaş в Анкаре. К большому сожалению, есть жертвы, так как в результате совершенного нападения преступники ранили и лишили жизней несколько человек», — рассказал Ерликая.

Взрыв прогремел в столице Турции на объекте аэрокосмической корпорации, которая является производителем военных самолетов, беспилотников и космического оборудования.

Также сообщается, что злоумышленники могли прорваться в служебные помещения корпорации.

