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20:19, 23 октября 2024Наука и техника

Опровергнута традиционная теория звездообразования

The Astrophysical Journal Letters: звезды возникают из быстро сжимающегося газа

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Международная группа астрономов обнаружила, что массивные звезды могут возникать из быстро коллапсирующих облаков газа и пыли, что опровергает традиционные представления о звездообразовании. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Ученые проанализировали 44 массивных беззвездных сгустка (HMSC) и обнаружили, что почти все они находятся в состоянии, близком к свободному падению, то есть имеют недостаточную энергию, чтобы противостоять гравитационному сжатию. Это открытие ставит под сомнение модель турбулентного ядра, которая предполагала, что до начала звездообразования такие области находились в равновесии.

Для анализа команда использовала данные обзора Radio Ammonia Mid-Plane Survey (RAMPS), который фокусируется на 24 квадратных градусах Галактической плоскости. Эти данные, полученные с телескопа Green Bank (GBT), позволили изучить структуру, состав молекулярных облаков и динамику массивного звездообразования.

В ходе исследования было выявлено, что большинство изученных областей находятся в субвириальном состоянии, что означает их неспособность стабилизироваться и противостоять коллапсу без вмешательства сильных магнитных полей. Эти невидимые поля, как предполагают астрономы, играют ключевую роль в формировании массивных звезд.

Также выяснилось, что истинные массивные дозвездные ядра крайне редки, поскольку они находятся в процессе быстрого коллапса. Это открытие значительно расширяет представления о том, как рождаются звезды, создающие тяжелые элементы, необходимые для формирования планет и жизни.

Авторы исследования планируют продолжить работу с использованием телескопов высокого разрешения, таких как Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, чтобы подтвердить свои выводы и изучить магнитные поля в дозвездных ядрах, что поможет скорректировать существующие теории звездообразования.

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      Александр Еникеев
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