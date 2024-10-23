Дамбу в Санкт-Петербурге перевели в режим готовности

КЗС: дамбу в Петербурге перевели в режим готовности в связи с ростом уровня воды

Дамба в Санкт-Петербурге была переведена в режим готовности в связи с ростом уровня воды в Неве. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений города от наводнений (КЗС).

Вода пребывает из Финского залива. Ожидается, что ее уровень в реках и каналах Северной столицы повысится во второй половине дня среды, 23 октября, на фоне усиления ветра. По данным Росгидромета, подъем составит плюс 120-130 сантиметров. На момент публикации материала уровень дошел до 98 сантиметров.

В пресс-службе КЗС подчеркнули, что Санкт-Петербургу не грозит наводнение.

В прошлом году в Санкт-Петербурге сумели предотвратить особо опасное наводнение, закрыв затворы дамбы. Ожидалось, что уровень воды поднимется на 160 сантиметров.