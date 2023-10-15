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17:55, 15 октября 2023Среда обитания

В Петербурге предотвратили опасное наводнение

КЗС: в Петербурге предотвратили особо опасное наводнение и открыли дамбу
СюжетУраган в Москве

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге сумели предотвратить особо опасное наводнение и открыли дамбу. Об этом сообщила дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) в Telegram-канале.

Накануне синоптики предупреждали жителей Северной столицы о неблагоприятном погодном явлении из-за пришедшего циклона «Тино». В Петербурге ожидалось усиление ветра порывами до 18-23 метров секунду и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки плюс 160 сантиметров. В связи с этим затворы КЗС было решено закрыть.

«Комплексом защитных сооружений предотвращено особо опасное наводнение, расчетным уровнем 222 сантиметра. Дирекция КЗС информирует об открытии затворов комплекса», — говорится в сообщении.

Кроме того, судоходный канал С-1 Кронштадтского корабельного фарватера снова стал свободен для движения судов.

4 октября сообщалось, что ураган и шторм обрушились на Москву и Петербург. Тогда в Северной столице закрывали парки и затворы дамбы в Кронштадте. Также временно было приостановлено движение кораблей.

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    Анна Щербакова
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