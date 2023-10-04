Ураган и шторм обрушились на Москву и Петербург

МЧС: порывы ветра в Москве достигли 20 метров в секунду

Ураганный ветер обрушился на Москву — порывы достигли 20 метров в секунду. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает столичное управление МЧС.

Столичные власти призвали жителей по возможности не выходить на улицу до вечера. В Telegram-каналах уже появились сообщения о поломанных и упавших деревьях, поврежденных сооружениях и объектах дорожной инфраструктуры. Жители Крылатского сняли видео, где сильный ветер срывает крышу с беседки, а в жилом комплексе «Да Винчи» уносит листы скейт-площадки.

В Санкт-Петербурге тоже сильная непогода — ночью в городе прошел сильный дождь, который привел к резкому повышению уровня воды в Неве. Из-за шторма в Петербурге закрыли парки и затворы дамбы в Кронштадте, которые изолируют город от Финского залива. Приостановлено также движение кораблей.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра на юге Москвы светофор упал на 14-летнего школьника. Инцидент произошел на Кировоградской улице. Скорая оказала подростку необходимую помощь.