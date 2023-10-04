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16:37, 4 октября 2023Россия

На юге Москвы на школьника рухнул светофор

На юге Москвы на 14-летнего школьника из-за сильного ветра рухнул светофор

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На юге Москвы на 14-летнего школьника из-за сильного ветра рухнул светофор. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Кировоградской улице. Скорая оказывает подростку необходимую помощь. По данным РЕН ТВ, мальчик получил ушибы головы и голени.

Власти столицы рекомендовали местным жителям временно не выходить на улицы из-за урагана. Местами порывы ветра достигают 20 метров в секунду, фиксируются случаи повреждения конструкций и деревьев. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток, наиболее сильным ветер будет до 18:00.

Ранее в Чите Забайкальского края ветер снес часть крыши детского сада во время занятий.

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    Евгения Куликова
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