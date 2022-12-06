В российском городе ветер снес крышу детского сада во время занятий

В Чите ветер сорвал крышу с детского сада во время занятий

МЧС России

В столице Забайкальского края, Чите, ветер снес часть крыши детского сада во время занятий. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в момент инцидента в учебном заведении находились 77 детей и персонал. Все они были успешно эвакуированы из здания.

«Большая часть упавшей кровли разобрана, уборка территории продолжается силами работников детского сада и городской администрации», — рассказали спасатели.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб из-за падения снега и сосулек с крыши детского сада в Магадане.