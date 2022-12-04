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13:10, 4 декабря 2022Россия

Ребенок погиб из-за падения снега с крыши российского детсада

Ребенок погиб из-за падения снега и сосулек с крыши детского сада в Магадане

Фото: Shutterstock

Ребенок погиб из-за падения снега и сосулек с крыши детского сада в Магадане. Об этом сообщает Telegram-канал «Магадан.ЧП».

«На территории детского сада № 58 в Магадане погиб ребенок. С крыши сошел снег с сосульками», — говорится в сообщении канала. На опубликованных кадрах можно увидеть работу служб спасения, а около учреждения стоит машина скорой помощи.

В Следственном управлении Следственного комитета (СУСК) РИА Новости подтвердили информацию о смерти мальчика. В настоящее время на месте гибели ребенка работают следователи. «Мальчик, предположительно восьми лет, играя с друзьями, перелез через забор в хозяйственный двор детсада, где еще не была произведена расчистка крыши от снежных масс и сосулек», — пишет портал MagadanMedia.

Ранее второклассница умерла после катания с горки на тюбинге в Челябинской области. Врачи диагностировали у ребенка травму грудной клетки. Горка, по которой прокатилась девочка, образовалась после чистки снега.

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Кристина Есикова
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