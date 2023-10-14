Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

Затворы дамбы в Петербурге закрыли из-за опасности наводнения

Затворы дамбы в Санкт-Петербурге закрыли в субботу, 14 октября, из-за угрозы наводнения. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале комплекса защитных сооружений города.

По информации пресс-службы, причиной закрытия дамбы стал приход в Петербург циклона «Тино». В связи с этим, по прогнозам специалистов, уровень воды в устье реки Невы поднимется выше критической отметки плюс 160 сантиметров по Балтийской системе (БС). Помимо этого, ожидается усиление ветра — порывы могут достигнуть 18-23 метров в секунду.

Затворы дамбы были закрыты в 17 часов по московскому времени. «Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением Капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург"», — сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что сведения о том, когда откроется дамба, будут опубликованы позже.

Днем ранее стало известно, что в Приморском районе Санкт-Петербурга на курьера рухнуло дерево.