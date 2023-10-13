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16:11, 13 октября 2023Россия

В Петербурге на курьера рухнуло дерево

В Приморском районе Петербурга на курьера рухнуло дерево, он в больнице

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

В Приморском районе Санкт-Петербурга на курьера рухнуло дерево. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 12 октября на Байконурской улице. Пострадавший рассказал, что ехал вдоль дома по тротуару на велосипеде. «Ну то есть я его проехал, но упало и "догнало" меня. Упало мне на плечо правое, поехали в травмпункт», — приводит издание слова молодого человека.

Оказалось, что у него закрытый перелом суставного отростка со смещением осколков. Сейчас молодой человек находится в больнице в ожидании операции.

Похожий инцидент произошел на 2-й Рощинской улице в центре Москвы. Дерево рухнуло на выгуливавшую собаку женщину.

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    Евгения Куликова
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