В Петербурге на курьера рухнуло дерево

В Приморском районе Петербурга на курьера рухнуло дерево, он в больнице

В Приморском районе Санкт-Петербурга на курьера рухнуло дерево. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 12 октября на Байконурской улице. Пострадавший рассказал, что ехал вдоль дома по тротуару на велосипеде. «Ну то есть я его проехал, но упало и "догнало" меня. Упало мне на плечо правое, поехали в травмпункт», — приводит издание слова молодого человека.

Оказалось, что у него закрытый перелом суставного отростка со смещением осколков. Сейчас молодой человек находится в больнице в ожидании операции.

Похожий инцидент произошел на 2-й Рощинской улице в центре Москвы. Дерево рухнуло на выгуливавшую собаку женщину.