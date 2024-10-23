Депутат Госдумы рассказал о «беспримерном пофигизме» и «рекорде бюрократии» на СВО

Депутат Госдумы Иванов: жена бойца СВО 19 месяцев ждала выплаты за орден мужа

Вдова участника специальной военной операции (СВО) более полутора лет не могла получить положенную ей выплату за мужа. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

В сообщении под заголовком «Рекорды бюрократии» парламентарий пояснил, что россиянка добивалась выплаты за орден Мужества на протяжении 19 месяцев. Бойца не стало в марте 2022-го года. За прошедшее с тех пор время Иванов, по его словам, направил три запроса в надзорные ведомства и совершил множество неформальных телефонных звонков.

Выплату за орден Мужества вдова солдата получила лишь 22 октября. Такую задержку он назвал «беспримерным пофигизмом». Вместе с тем он заверил, что подобные случаи скорее исключение.

Ранее мать не вернувшегося с СВО бойца лишила бывшего мужа выплат за сына. Свои требования она мотивировала тем, что мужчина не принимал участия в жизни ребенка после развода. Россиянина обязали вернуть полученные им полтора миллиона рублей.