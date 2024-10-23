Депутат Госдумы рассказал о «беспримерном пофигизме» и «рекорде бюрократии» на СВО

Вдова участника специальной военной операции (СВО) более полутора лет не могла получить положенную ей выплату за мужа. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.
В сообщении под заголовком «Рекорды бюрократии» парламентарий пояснил, что россиянка добивалась выплаты за орден Мужества на протяжении 19 месяцев. Бойца не стало в марте 2022-го года. За прошедшее с тех пор время Иванов, по его словам, направил три запроса в надзорные ведомства и совершил множество неформальных телефонных звонков.
Выплату за орден Мужества вдова солдата получила лишь 22 октября. Такую задержку он назвал «беспримерным пофигизмом». Вместе с тем он заверил, что подобные случаи скорее исключение.
Ранее мать не вернувшегося с СВО бойца лишила бывшего мужа выплат за сына. Свои требования она мотивировала тем, что мужчина не принимал участия в жизни ребенка после развода. Россиянина обязали вернуть полученные им полтора миллиона рублей.