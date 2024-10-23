Десантники ударили по скоплению пехоты ВСУ в Курской области

МО: ВДВ гаубицами «Мста-Б» уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области

Расчеты гаубицы «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По информации ведомства, опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области удалось обнаружить с помощью разведки беспилотного летательного аппарата. Данные об этом передали на пункт управления артиллерией.

«После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие — 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" — и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив скопление живой силы ВСУ», — отчитались в ведомстве.

После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие. В Минобороны подчеркнули, что десантники выполняют любые поставленные боевые задачи.

Днем ранее, 22 октября, Минобороны России показало кадры внезапных ударов по солдатам ВСУ в Курской области. На снятых сверху кадрах виден лежащий в окопе боец. Дрон сбрасывает на него взрывное устройство, после чего солдат пытается откатиться, но не успевает.