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22:34, 23 октября 2024Мир

Детали удара Израиля по дому в Ливане раскрыли

РИА Новости: ЦАХАЛ ударила по дому в Ливане, в котором шли поминки

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по жилому дому в Ливане, в котором в этот момент проходили поминки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ливанский полевой источник.

По его словам, в момент атаки в доме находились более 20 человек, 19 из них не выжили. Практически все они были членами семьи Эззеддин. На месте ведется поисково-спасательная операция, однако, по словам источника, шансов найти кого-то под завалами практически нет.

Ранее заместитель генерального секретаря «Хезболлы» шейх Наим Кассем назвал условие прекращения ударов по Израилю. Он заявил, что движение перестанет наносить удары по еврейскому государству после прекращения огня Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). В противном случае, по словам Кассема, «Хезболла» продолжит увеличивать дальность атак по территории страны.

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      Евгений Силаев
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