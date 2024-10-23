Найдена связь рассеянного склероза с древней ДНК вирусов

Brain, Behavior, and Immunity: между склерозом и древней ДНК вирусов нашли связь

Исследователи Королевского колледжа Лондона и Northwell Health нашли связь между древней вирусной ДНК, встроенной в геном человека, и генетическим риском нейродегенеративных заболеваний. Исследование, опубликованное в журнале Brain, Behavior, and Immunity, сосредоточено на изучении эндогенных ретровирусов человека (HERV) и их связи с такими болезнями, как рассеянный склероз и боковой амиотрофический склероз.

Эндогенные ретровирусы человека — это остатки древних вирусов, которые стали частью человеческого генома. Ученые обнаружили, что определенные сигнатуры экспрессии HERV могут быть связаны с развитием нейродегенеративных заболеваний. Это открытие показывает, что вирусные элементы в нашей ДНК могут играть активную роль в таких заболеваниях, как рассеянный склероз и боковой амиотрофический склероз.

Для проведения исследования использовалась передовая геномная техника, включая анализ сотен образцов мозга пациентов. Ученые смогли идентифицировать специфические генетические маркеры HERV, которые напрямую связаны с генетическим риском заболеваний. Все данные были получены с использованием тщательно проработанного неинвазивного метода анализа ДНК.

Результаты показали наличие сигнатур HERV на хромосоме 12q14 (связанной с боковым амиотрофическим склерозом) и на хромосоме 1p36 (связанной с рассеянным склерозом). Эти вирусные последовательности, по-видимому, играют роль в клеточной адгезии, что необходимо для коммуникации между клетками мозга. Для болезней Альцгеймера и Паркинсона подобных сигнатур выявлено не было, но исследователи допускают, что более масштабные исследования могут выявить новые связи.

Исследование открывает новые перспективы для изучения механизмов воздействия HERV на развитие заболеваний. Понимание того, как эти вирусные элементы влияют на работу мозга, может помочь в разработке методов лечения нейродегенеративных заболеваний.

По мнению авторов, дальнейшие исследования в этой области могут привести к новым терапевтическим подходам. Понимание механизма влияния HERV на мозг может открыть возможности для создания новых методов лечения, направленных на снижение воздействия нейродегенеративных заболеваний на пациентов.