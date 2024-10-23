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21:04, 23 октября 2024Мир

Додик рассказал о планах встретиться с Путиным

Глава Республики Сербской Додик сообщил о планах провести встречу с Путиным
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил о планах провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита межгосударственного объединения БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, я планирую провести встречу с Путиным в Казани», — рассказал политик.

Додик уточнил, что проведение встречи с президентом России запланировано на четверг, 24 октября.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал свою двустороннюю встречу с Путиным и назвал ее невероятной и исключительной. Во время переговоров лидеры обсудили сотрудничество между странами. Политик подчеркнул, что Россию и Венесуэлу объединяют усилия по строительству многополярного мира в рамках БРИКС.

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      Дарья Устьянцева
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