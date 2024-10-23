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19:03, 23 октября 2024Мир

Президент Венесуэлы назвал невероятной встречу с Путиным

Мадуро: встреча с Путиным была невероятной благодаря обсуждению сотрудничества
Николас Мадуро и Владимир Путин

Николас Мадуро и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Встреча с президентом России Владимиром Путиным была невероятной благодаря обсуждению сотрудничества между странами, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале репортера.

«Это была невероятная, исключительная встреча», — подчеркнул лидер Венесуэлы.

Мадуро прокомментировал прошедшую двустороннюю встречу с Путиным и рассказал о разработке дорожной карты двустороннего сотрудничества стран. Политик подчеркнул, что Россию и Венесуэлу объединяют усилия по строительству многополярного мира в рамках БРИКС. Он назвал объединение эпицентром нового мирового порядка.

Ранее представитель дипслужбы ЕС Петер Стано выразил недовольство широким международным участием в саммите БРИКС. Он добавил, что стремящиеся к евроинтеграции страны должны избегать любых контактов с Россией.

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      Виктория Кондратьева
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