В ЕС выразили недовольство широким международным участием в саммите БРИКС

Брюссель недоволен, что страны-кандидаты на вступление в ЕС участвуют в БРИКС

В Брюсселе остались недовольны широким международным участием в саммите межгосударственного объединения БРИКС, в частности присутствием стран-кандидатов на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом на брифинге заявил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано, передает РИА Новости.

«В Брюсселе ожидают, что страны-кандидаты, которые надеются присоединиться к Евросоюзу, будут соблюдать наши ценности и принципы внешней политики, а также присоединятся к санкциям против Москвы и нашим действиям по максимальной изоляции России», — отметил европейский дипломат.

Стано добавил, что стремящиеся к евроинтеграции страны должны избегать любых контактов с Россией.

8 октября Стано заявил, что сложности Сербии по вступлению в ЕС связаны с отказом поддержать санкционные меры против России.