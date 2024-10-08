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17:24, 8 октября 2024Мир

Сложности Сербии по вступлению в ЕС связали с поддержкой России

В ЕС связали проблемы евроинтеграции Сербии с отказом поддержать меры против РФ

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Сложности Сербии по вступлению в Европейский союз (ЕС) связаны с отказом поддержать санкционные меры против России. Об этом французскому агентству AFP сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

«Неприсоединение Сербии к общей внешней политике ЕС и по вопросам безопасности представляет собой серьезную проблему», — объяснил дипломат проблемы евроинтеграции Белграда.

Ранее совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций. В законодательном органе объяснили это решение «дестабилизирующими действиями» России, которые якобы подрывают «основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность», а также угрожают мировому сообществу.

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      Глеб Бажуткин
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