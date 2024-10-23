Долг россиян за ЖКХ уменьшился

Долг россиян за ЖКХ достиг 833 миллиарда рублей

Долг россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) снижается на протяжении двух лет и в настоящее время достиг 833 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минстроя Ирека Файзуллина.

Собираемость же в среднем по стране увеличилась и в настоящее время составляет 101 процент. В некоторых регионах страны она достигает 110 процентов. Файзуллин также уточнил, что задолженность за услуги ЖКХ уменьшилась у всех бюджетных организаций регионального и федерального уровней.

Регионам в Минстрое рекомендовали создать единые информационно-расчетные центры (ЕИРЦ), что может положительно повлиять на собираемость долга. По словам Файзуллина, в субъектах России, которые уже ввели эту систему, долг жителей за ЖКХ значительно сократился.

В мае 2024 года общий долг россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сохранялся на уровне 2023 года составлял 871 миллиард рублей, заявлял министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.