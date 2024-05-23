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20:15, 23 мая 2024Экономика

Оценены долги россиян за ЖКХ

Файзуллин: долги россиян за ЖКХ сохранились на уровне 871 млрд рублей

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Долги россиян за коммунальные услуги и ресурсы сохраняются на уровне 2023 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, передает ТАСС.

Файзуллин дал оценку уровня долгов населения в ходе совещания правительства. «На сегодняшний день просроченная задолженность потребителей за ресурсы и услуги сохраняется на уровне прошлого года и составляет 871 миллиард рублей», — заявил министр.

Ранее экономист Елена Зацаринная напомнила россиянам о риске отключения коммунальных услуг за долги по ЖКХ. По закону, при задержке платежей на протяжении более двух месяцев управляющая компания, предварительно предупредив неплательщика, имеет право приостановить оказание услуг без решения суда.

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      Александра Качан
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