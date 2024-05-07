Россиян предупредили об отключениях услуг за долги по ЖКХ

Эксперт Зацаринная: при долге по ЖКХ от двух месяцев услуги могут отключить

Предоставление коммунальных услуг за долги по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) могут приостановить. Об этом россиян предупредила экономист, доцент РЭУ имени Плеханова Елена Зацаринная в разговоре с aif.ru.

Эксперт пояснила, что отключение за долги, регламентированное постановлением правительства от 06.05.2011 № 354 (редакция от 29.12.2020) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», призвано стимулировать собственников своевременно оплачивать «коммуналку». Она сообщила, что в случае неуплаты долга на протяжении более двух месяцев управляющая компания, предварительно предупредив неплательщика, имеет право приостановить оказание ЖКУ без решения суда. Зацаринная отметила эффективность подобной меры.

«Значительная часть должников при применении подобных мер действительно находит деньги для погашения образовавшейся задолженности. Один из наиболее распространенных видов услуг, которые могут отключить в квартирах за долг по ЖКХ — это вода, газ и свет. Но отключить могут только горячую воду. Аналогичным образом нельзя будет отключить канализацию и отопление в квартире», — заключила специалист.

Ранее в мае россиянам, приобретающим квартиру, назвали способ узнать о долгах собственника за ЖКУ.