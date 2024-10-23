Bloomberg: две страны предпочли саммит БРИКС встрече с премьером Великобритании

Некоторые из лидеров стран Содружества наций, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента ЮАР Сирила Рамафосу, отдали предпочтение саммиту БРИКС вместо встречи этой организации. Об этом пишет Bloomberg.

На организованный Великобританией саммит стран Содружества также не приехал премьер Канады. Британский премьер-министр Кир Стармер, комментируя отсутствие политиков на встрече, заявил, что дело лидеров — выбирать, какой саммит они посетят, но назвал «семью Содружества» действительно важной. Саммит БРИКС в Казани проходит 22–24 октября.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что заседания на саммите межгосударственного объединения БРИКС в широком и узком составе прошли успешно. В частности, он подчеркнул, что обсуждения на заседаниях «вновь показали», что все страны — участницы БРИКС разделяют всеобщие ценности мира, справедливости и равенства.

Ранее представитель дипслужбы ЕС Петер Стано рассказал, что в Брюсселе остались недовольны широким международным участием в саммите БРИКС, в частности, присутствием стран-кандидатов на вступление в Европейский союз. Стано добавил, что стремящиеся к евроинтеграции страны должны избегать любых контактов с Россией.