Эрдоган: жертвами теракта в Анкаре стали четыре человека

Жертвами теракта в головном офисе аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре стали четыре человека. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Эрдоган прокомментировал теракт в Анкаре и поблагодарил за соболезнования президента России Владимира Путина. Он также сообщил о росте числа жертв нападения до четырех человек.

«Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших», — заявил турецкий президент.

Ранее три человека с автоматами и бомбами напали на головной офис корпорации Tusaş, которая производит военные самолеты и беспилотники, а также занимается модернизацией истребителей F-16. Предполагается, что преступники могли взять ряд работников в заложники.