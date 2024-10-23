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18:43, 23 октября 2024Мир

Эрдоган прокомментировал теракт в Анкаре

Эрдоган: жертвами теракта в Анкаре стали четыре человека

Фото: Reuters

Жертвами теракта в головном офисе аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре стали четыре человека. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Эрдоган прокомментировал теракт в Анкаре и поблагодарил за соболезнования президента России Владимира Путина. Он также сообщил о росте числа жертв нападения до четырех человек.

«Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших», — заявил турецкий президент.

Ранее три человека с автоматами и бомбами напали на головной офис корпорации Tusaş, которая производит военные самолеты и беспилотники, а также занимается модернизацией истребителей F-16. Предполагается, что преступники могли взять ряд работников в заложники.

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      Виктория Кондратьева
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