В Турции совершен теракт. Трое с автоматами напали на офис производителя военных самолетов и беспилотников

В Анкаре произошел теракт на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ

В столице Турции Анкаре совершен теракт, есть жертвы и раненые.

По предварительным данным, три человека с автоматами и бомбами напали на головной офис аэрокосмической корпорации Tusaş, которая производит военные самолеты и беспилотники, а также занимается модернизацией истребителей F-16.

Напавшие устроили взрыв и захватили заложников

Днем в среду у офиса Turkish Aerospace Industries (Tusaş) в районе Кахраманказан раздался взрыв, были слышны выстрелы. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил нападение, наличие жертв и раненых и сразу назвал произошедшее терактом.

Фото: Muhammed Abdullah Kurtar / Anadolu / Getty Images

По предварительным данным, нападение осуществили три человека, среди них одна женщина. Они могли приехать к месту на такси. Сообщается, что один устроил взрыв у входа на предприятие, другие проникли внутрь с автоматами. Напавшие попали в объективы видеокамер, также на видео запечатлен и момент взрыва.

Персонал предприятия направили в убежища. Охрана пыталась сдержать напавших, но они проникли внутрь. Предполагается, что преступники могли взять ряд работников в заложники — в сеть попал кадр из кабинета, на котором видны как минимум девять человек, сидящих у стены. Сообщалось и втором взрыве и продолжавшихся выстрелах.

Один из напавших мог быть вооружен автоматом АКС-74У с глушителем. Также они имели при себе пистолеты и пять американских гранат.

По последним данным, жертвами атаки стали три человека, что подтвердили власти Анкары. Ерликая добавил, что ранены также 14 человек. Позднее стало известно, что двух напавших ликвидировали, еще один (по другим данным — два человека) может продолжать удерживать заложников.

Власти ввели ограничения на освещение теракта в прессе

Сразу после того как о теракте стало известно, Верховный совет радио и телевидения (RTÜK) ввел ограничения на освещение теракта в СМИ во избежание «пропаганды терроризма». Там пообещали самые жесткие санкции к тем, кто не будет соблюдать ограничения.

Фото: Ismail Kaplan / Anadolu / Getty Images

Кроме того, турецкий Центр по борьбе с дезинформацией призвал верить только заявлениям официальных источников о том, что произошло на предприятии, и игнорировать «необоснованные утверждения».

На заводе производится оборонная и гражданская авиатехника

Технологический центр Tusaş по проектированию, разработке и производству был создан при министерстве промышленности и технологий Турции с целью «снижения иностранной зависимости в оборонной промышленности».

Там производят военные самолеты, вертолеты (среди них военный Atak и гражданские машины), беспилотники Anka и Aksungur и космическое оборудование. Также предприятие занимается модернизацией истребителей F-16.