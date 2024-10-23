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00:28, 23 октября 2024Мир

Еще одна страна выразила желание вступить в БРИКС

Министр Аурангзеб: Пакистан заинтересован в присоединении к БРИКС

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Пакистан по-прежнему заинтересован в присоединении к БРИКС. Об этом агентству РИА Новости заявил глава пакистанского министерства финансов Мухаммад Аурангзеб.

«Да, это так», — ответил он на вопрос журналиста о желании Пакистана вступить в БРИКС на полях министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

Официальный запрос на вступление в БРИКС был подан Исламабадом в ноябре 2023 года. Тогда пакистанские власти подчеркнули, что надеются на содействие России в данном вопросе.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал международное объединение БРИКС эпицентром нового многополярного мира, геополитики, дипломатии и мира. Он также отметил, что венесуэльская делегация прибыла с целью «поделиться нашей надеждой на мир без колониализма, гегемонии и империализма».

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      Артём Верейкин
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