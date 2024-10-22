Президент Венесуэлы назвал БРИКС новым центром многополярного мира

Президент Венесуэлы Мадуро: БРИКС стала эпицентром нового многополярного мира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал международное объединение БРИКС эпицентром нового многополярного мира, геополитики, дипломатии и мира. Его слова приводит РИА Новости.

Он также отметил, что венесуэльская делегация прибыла с целью «поделиться нашей надеждой на мир без колониализма, гегемонии и империализма».

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о важной роли БРИКС в создании нового мирового порядка. По его словам, объединение можно назвать платформой для выражения позиции стран Глобального Юга — входящие в него страны задают курс на справедливость и равенство государств.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в нем в столицу Татарстана прибыли представители многих государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.