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19:23, 23 октября 2024Бывший СССР

Эстония потребовала от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату

Глава МВД Эстонии: православная церковь должна выйти из подчинения МП
Лаури Ляэнеметс

Лаури Ляэнеметс. Кадр: Sotsiaaldemokraatlik Erakond / YouTube

Власти Эстонии потребовали от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс, передает ТАСС.

«Учитывая географическое положение, исторический опыт и нынешнюю реальность, Эстония не может мириться с тем, что Эстонская православная церковь принадлежит Московскому патриархату», — сказал он.

При этом он сообщил, что понимает, перед каким сложным выбором стоят православные жители республики, но добавил, что «церковь должна осознать, что подчинение ее приходов враждебной чужой власти и агрессивной материнской церкви представляет собой угрозу нашей религиозной свободе и безопасности».

Ранее в Эстонии пригрозили принудительно закрыть православную церковь. При этом это не означает полный запрет православия в стране.

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      Илья Таксюр
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