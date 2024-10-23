Эстония потребовала от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату

Глава МВД Эстонии: православная церковь должна выйти из подчинения МП

Власти Эстонии потребовали от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс, передает ТАСС.

«Учитывая географическое положение, исторический опыт и нынешнюю реальность, Эстония не может мириться с тем, что Эстонская православная церковь принадлежит Московскому патриархату», — сказал он.

При этом он сообщил, что понимает, перед каким сложным выбором стоят православные жители республики, но добавил, что «церковь должна осознать, что подчинение ее приходов враждебной чужой власти и агрессивной материнской церкви представляет собой угрозу нашей религиозной свободе и безопасности».

Ранее в Эстонии пригрозили принудительно закрыть православную церковь. При этом это не означает полный запрет православия в стране.

