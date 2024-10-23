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12:08, 23 октября 2024Экономика

Европейский автогигант отказался от амбициозной цели

FT: спрос на автомобили Volvo упал на ключевых рынках

Фото: TT News Agency / Reuters

Компания Volvo Cars почти вдвое снизила прогноз годового роста продаж, посетовав на то, что отрасль «останется под давлением» из-за замедления спроса на автомобили и геополитической нестабильности. Об этом сообщило издание Financial Times.

Отмечается, что автогигант теперь ждет 7-8-процентного роста розничных продаж, хотя в июле речь шла о 12-15 процентах. Это отразилось и на ценных бумагах компании — в среду они подешевели на 2,5 процента. Как заявил генеральный директор компании Джим Роуэн общий спрос на автомобили падает на ключевых рынках, включая Китай, США и Европу.

В результате Volvo отказалась от амбициозной цели продавать к 2030 году только электромобили. Концерн собирается к 2030 году направить 90-100 процентов своих мировых продаж на электромобили и подключаемые гибриды.

Ранее сообщалось, что переход европейцев на электрокары вместо автомобилей с двигателем внутреннего сгорания затормозился. Оказалось, что на рынке недостаточно доступных и недорогих моделей. В июле поставки автомобилей на аккумуляторах снизились больше чем на 10 процентов по всему ЕС.

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      Кирилл Луцюк
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