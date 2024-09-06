Европа споткнулась в переходе на электромобили

Bloomberg: в Европе резко упали продажи электромобилей

Переход европейцев на электрокары вместо автомобилей с двигателем внутреннего сгорания начал буксовать из-за того, что на рынке возник дефицит доступных и недорогих моделей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, автопроизводители стали испытывать трудности с переходом на производство электромобилей, а из-за сокращения государственных стимулов интерес клиентов к такому виду транспорта был подорван еще сильнее. Результатом этого стало резкое падение продаж. В июле поставки автомобилей на аккумуляторах упали более чем на 10 процентов по всему региону. В основном из-за 37-процентного падения в Германии — крупнейшем рынке ЕС.

Издание допускает, что Европа рискует оказаться отброшена назад в глобальной битве за будущее автомобильной промышленности.

Там временем Volvo Cars уже отказалась от плана продавать только полностью электрические автомобили к 2030 году. Причина — разочаровывающий спрос.

Европейские производители боролись за создание электромобиля для массового рынка. Но высококлассные модели, такие как Porsche Taycan за 107 000 евро и BMW i7 за 116 000 евро, рассчитаны на элитных потребителей. Недорогие альтернативы по-прежнему редки. Электрическая версия Fiat 500, традиционно являющаяся символом доступной мобильности, стоит около 35 000 евро — вдвое дороже, чем аналог с двигателем внутреннего сгорания.

«При постановке целей в отношении электромобилей автопроизводители не учли в достаточной степени, какие цены люди готовы будут заплатить за электромобили, и не гарантировали их прибыльность», — сказал старший партнер консалтинговой компании Roland Berger Вольфганг Бернхарт. Он не исключает, что правительственные запреты на новые транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания придется отменить. Уточняется, что запрет ЕС на автомобили с двигателем внутреннего сгорания могут пересмотреть в 2026 году.

Ранее журнал Nature Communications сообщил, что размещение зарядных станций для электрокаров ведет к повышению прибыли расположенных поблизости организаций.