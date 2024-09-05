Строить зарядки для электромобилей оказалось выгодно

Nature: зарядная станция для электрокара повышает доходы организаций поблизости

Размещение зарядных станций для электрокаров связали с увеличением прибыли расположенных поблизости организацией. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) подсчитали, что станции для электромобилей достаточно быстро окупаются для представителей бизнеса. Из материалов научной работы следует, что расположенные в радиусе 90 метров от станции коммерческие организации стали получать больше прибыли.

Исследование было основано на данных, полученных от 140 тысяч предприятий, расположенных в Калифорнии вблизи с зарядными станциями. Информация была собрана с 2019 по июнь 2023 года. Оказалось, что находящиеся в шаговой доступности от зарядки коммерческие организации стали зарабатывать на 1,4 процента больше в 2019 году и на 0,8 процента больше с января 2021 года по июнь 2023 года. Автор исследования Юньхан Чжэн заключил, что строить станции для зарядки автомобилей оказалось выгодно.

Также Чжэн заметил, что рост прибыли был замечен даже в районах с относительно низким уровнем жизни. По его словам, станции ставят рядом с магазинами и предприятиями сферы услуг — пока автомобиль заряжается, его владалец тратит деньги.

Авторы MIT News напомнили, что только в 2021 году власти США выделили 7,5 миллиарда долларов на расширение инфраструктуры зарядных станций. Специалисты считают, что для развития сети станций необходим вклад и частных инвесторов.

В середине августа китайский автопроизводитель Zeekr рассказал о рекордной технологии зарядки электрокаров. По словам инженеров компании, новая технология позволит зарядить электромобиль на 80 процентов всего за 11 минут.