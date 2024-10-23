ФАС заявила о работе для сдерживания цен на такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит работу для сдерживания цен «Яндекс Такси» для пассажиров. Об этом заявили в пресс-службе организации, передает РИА Новости.
При этом ФАС не получала сведений о повышении тарифов сервиса. Уточняется, что работа ведомства направлена на внесение корректировок в деятельность агрегатора. Результатом должны стать «прозрачность ведения бизнеса для водителей такси и сдерживание цен для пассажиров».
Ранее в «Яндекс Go» предупредили, что цены на такси в Москве могут вырасти. Ожидается, что до конца 2024 года поездки подорожают примерно на 30 процентов.