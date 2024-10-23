Генпрокурор Техаса подал в суд на администрацию Байдена

Генпрокурор Техаса подал в суд на Байдена из-за неграждан на выборах

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на администрацию президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что поводом стал отказ Белого дома и Министерства внутренней безопасности помочь проверить гражданство у 450 тысяч из 17,9 миллионов зарегистрированных избирателей в штате. Как отмечает агентство, участие неграждан в федеральных выборах в США уже является незаконным, а официальные проверки выявляли мало подобных случаев. Тем не менее, кандидат от республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что на предстоящих выборах за кандидата от демократов Камалу Харрис может проголосовать большое количество лиц, у которых отсутствует гражданство США.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сравнил ситуацию на границе США и Мексики с зомби-апокалипсисом из-за наплыва мигрантов. Он добавил, что победа Харрис на выборах главы государства сделает США «полностью "Безумным Максом"», подразумевая киновселенную, в которой действие происходит в постапокалиптической пустоши после падения цивилизации.