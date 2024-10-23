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11:15, 23 октября 2024Бывший СССР

Глава Минобороны Белоруссии рассказал об углублении сотрудничества с Россией

В Минобороны Белоруссии рассказали об углублении сотрудничества с Россией
Виктор Хренин (справа)

Виктор Хренин (справа). Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Россия и Белоруссия углубляют сотрудничество в сфере обороны для сохранения собственных суверенитетов. Об этом заявил глава оборонного ведомства республики Виктор Хренин на заседании совместной коллегии министерств Белоруссии и России.

«В этот сложный период глобального противостояния между Западом и Востоком мы продолжим поддерживать достигнутый уровень сотрудничества, его дальнейшее развитие и углубление», — рассказал Хренин.

Он добавил, что совместное решение задач в военной сфере является основой стабильности стран, но и сдерживания угроз Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее стало известно, что белорусских военнослужащих решили отправить в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров. Генерал-майор Владимир Белый объяснил, что продолжается плановая совместная подготовка.

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      Валентин Карант
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