Глава Минобороны Белоруссии рассказал об углублении сотрудничества с Россией

В Минобороны Белоруссии рассказали об углублении сотрудничества с Россией

Россия и Белоруссия углубляют сотрудничество в сфере обороны для сохранения собственных суверенитетов. Об этом заявил глава оборонного ведомства республики Виктор Хренин на заседании совместной коллегии министерств Белоруссии и России.

«В этот сложный период глобального противостояния между Западом и Востоком мы продолжим поддерживать достигнутый уровень сотрудничества, его дальнейшее развитие и углубление», — рассказал Хренин.

Он добавил, что совместное решение задач в военной сфере является основой стабильности стран, но и сдерживания угроз Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее стало известно, что белорусских военнослужащих решили отправить в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров. Генерал-майор Владимир Белый объяснил, что продолжается плановая совместная подготовка.