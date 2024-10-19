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12:06, 19 октября 2024Бывший СССР

Белорусских военнослужащих решили отправить в Россию для обучения

Военнослужащих Белоруссии отправили на обучение в учебно-боевой центр России

Фото: Telegram-канал Министерства обороны Республики Беларусь

Белорусских военнослужащих решили отправить в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

Генерал-майор Владимир Белый объяснил, что продолжается плановая совместная подготовка. «Буквально на днях завершил подготовку один из танковых батальонов. Нам удалось поприсутствовать на завершающем этапе слаживания наших подразделений. Коллеги из России высоко оценили уровень подготовки наших военнослужащих», — заявил он.

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Помимо этого, Белый рассказал, что проходящим обучение преподали все передовые технологии, которые используются в Вооруженных Силах РФ. «Мы увидели, как внедряется опыт специальной военной операции на практике подготовки войск», — уточнил генерал-майор.

Вдобавок Белый подчеркнул, что с сегодняшнего дня военнослужащих отправят из соединений и воинских частей, чтобы они переняли методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику.

Ранее в октябре Лукашенко настоял на участии Белоруссии в переговорах по Украине. По его словам, на потенциальных переговорах могут быть приняты разные решения.

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      Екатерина Ештокина
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