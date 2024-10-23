«Хезболла» подтвердила гибель преемника Насраллы Сафи ад-Дина

Шиитская группировка «Хезболла» подтвердила гибель преемника Хасана Насраллы Хашима Сафи ад-Дина. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«''Хезболла'' оплакивает председателя своего исполнительного совета г-на Хашима Сафи ад-Дина», — приводит телеканал слова представителей движения. О Сафи ад-Дине известно, что он приходился двоюродным братом Насралле и получил статус преемника еще в 2008 году.

Ранее бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе военной разведки Израиля. В сообщении уточняется, что ракетный удар был нанесен по базе Глилот в пригороде Тель-Авива.