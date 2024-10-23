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11:45, 23 октября 2024Экономика

Хуснуллин заявил об отказе от господдержки ипотеки на период высокой инфляции

Хуснуллин: при высокой инфляции господдержки ипотеки не будет

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России откажутся от господдержки ипотечных кредитов на период высокой инфляции. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время выступления на XXV Московском международном жилищном конгрессе, его слова передает РИА Новости.

«Пока инфляция не охладится, ипотека развиваться, дополнительными мерами стимулироваться со стороны государства пока не будет», — предупредил зампред правительства. Вице-премьер также подчеркнул, что уровень инфляции в строительстве выше, чем по стране в целом. Хуснуллин добавил, что в данный момент ведется постоянный мониторинг инфляции, и как только она пойдет на спад, будут предложены дополнительные меры по господдержке ипотеки. «Возможно, это будет улучшение ситуации по льготной», — заключил он.

Днем ранее глава комитета Госдумы по финансам Анатолий Аксаков предсказал снижение ставки по ипотеке в РФ. По его словам, это ожидается во второй половине 2025 года.

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