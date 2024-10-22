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19:46, 22 октября 2024Экономика

В Госдуме предрекли снижение ипотечной ставки

Депутат Госдумы Аксаков: ипотечная ставка в России снизится в 2025 году

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Ипотечная ставка в России снизится в 2025 году. Такое будущее ей предрек глава комитета Госдумы по финансам Анатолий Аксаков в беседе с NEWS.ru.

По словам парламентария, в условиях высокой ключевой ставки и дорогих депозитов у банков не остается другого выхода, кроме как повышать ипотечную ставку. «Совет: переждать. Когда начнет снижаться ключевая ставка, снизится и ипотечная. Снижение это ожидаем во второй половине следующего года», — заявил Аксаков.

Депутат Госдумы подчеркнул, что для многих россиян оформление жилищного кредита по текущим ставкам будет абсолютно невыгодным шагом, поэтому брать ипотеку сейчас не рекомендуется. В заключение Аксаков отметил, что в ближайшее время снижения ставки не ожидается.

Ранее стало известно, что за три месяца после отмены льготной ипотеки (с 1 июля) средняя стоимость квартир, проданных на рынке новостроек во многих российских регионах, увеличилась на два процента.

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      Полина Кислицына
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