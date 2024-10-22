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12:52, 22 октября 2024Экономика

Подорожание жилья после отмены льготной ипотеки в России оценили

Key Capital: в регионах РФ после отмены льготной ипотеки жилье подорожало на 2 %

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За три месяца после отмены льготной ипотеки (с 1 июля) средняя стоимость проданных на первичном рынке многих российских регионов квартир выросла на два процента. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков Key Capital.

В расчет не вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. В Северо-Западном федеральном округе показатель вырос на шесть процентов, в Северо-Кавказском федеральном округе — на четыре процента, в Уральском и Южном федеральных округах — на три процента, в Приволжском и Сибирском округах — на два процента, в Дальневосточном — на один процент.

В некоторых регионах цены снизились и продолжают снижаться. Так, в 26 регионах в сентябре по сравнению с августом средняя стоимость проданных новостроек сократилась в среднем на четыре процента. Еще в 12 регионах цены не изменились, в других наблюдается умеренный рост (на четыре процента).

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Генеральный директор компании Ольга Гусева уверена, что в ближайшие месяцы цены на жилье продолжат снижаться. Она уточнила, что в сентябре снижение затронуло 33 процента российских регионов. По прогнозам эксперта, по итогам четвертого квартала цены на первичное жилье снизится в большинстве регионов, особенно, если до конца года власти не запустят новые меры поддержки спроса покупателей.

В конце третьего квартала 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках России составила 173,9 тысячи рублей — на 16 процентов больше, чем годом ранее. Без учета Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области средняя цена квартир в новостройках выросла с 96,7 тысячи до 117,2 тысячи рублей за квадратный метр (плюс 21 процент за год). Сильнее всего рост (плюс 28 процентов) наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе. Там в третьем квартале 2023 года средняя стоимость квадратного метра составляла 64,4 тысячи рублей, в этот же период 2024-го — 82,6 тысячи рублей.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее эксперты рынка недвижимости посоветовали россиянам искать жилье на вторичном рынке, где продавцы в настоящее время готовы дать скидку до 10 процентов. Наибольший дисконт на готовые квартиры разных форматов удастся получить тому покупателю, который готов быстро заключить сделку, особенно за наличные средства, заверили специалисты.

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      Мария Черкасова
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