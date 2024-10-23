Индия уменьшила импорт одного российского металла

Минторговли Индии: поставки российского алюминия снизились на 34 процента

Индия снизила закупки российского алюминия. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство торговли и промышленности этой южно-азиатской страны.

По его данным, за январь-август 2024 года Индия импортировала из России этого металла на 32,7 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки снизились на 34 процента.

Самым высоким спросом у Индии пользовалась российская алюминиевая проволока, которой было куплено почти на четыре миллиона долларов. Плит и листов из этого металла РФ продала на 430 тысяч долларов. Для сплавов необработанного алюминия сумма составила 300 тысяч, а для различных изделий из этого металла — полтора миллиона долларов. В августе поставки российского алюминия в годовом выражении выросли в шесть раз.

Отмечается, что всего за последний месяц лета Индия потратила на приобретение алюминия 801,3 миллиона долларов. За восемь месяцев — почти пять миллиардов. В перечне поставщиков данного металла в Индию Россия расположилась на 25 месте. В лидерах — Китай (190 миллионов долларов), США (105 миллионов) и ОАЭ (55 миллионов).

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2024 года выросли поставки российского алюминия в Южную Корею. Увеличение оценили в 20 процентов.

Также есть данные, что с января по май рекордно выросли поставки российской алюминиевой проволоки в Китай.