Иностранец привез в Россию люксовые украшения на 5,5 миллиона рублей и попался в аэропорту

Иностранец с люксовыми украшениями попался в аэропорту Шереметьево

Гражданин Китая привез в Россию люксовые украшения на 5,5 миллиона рублей и попался в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Уточняется, что 24-летнего иностранца задержали во время прохождения «зеленого коридора». Он прилетел из Пекина с двумя наручными часами, кольцом, браслетом, серьгами и колье, но не задекларировал их. Экспертиза установила, что все украшения новые и выполнены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, агатов, перламутра и стекла.

В отношении китайца возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее шотландского туриста поймали в аэропорту Колумбии перед вылетом с чемоданом, полным кокаина. Он собирался лететь с наркотиками в Великобританию.