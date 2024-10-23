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20:04, 23 октября 2024Путешествия

Иностранец привез в Россию люксовые украшения на 5,5 миллиона рублей и попался в аэропорту

Иностранец с люксовыми украшениями попался в аэропорту Шереметьево

Фото: ФТС России

Гражданин Китая привез в Россию люксовые украшения на 5,5 миллиона рублей и попался в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Уточняется, что 24-летнего иностранца задержали во время прохождения «зеленого коридора». Он прилетел из Пекина с двумя наручными часами, кольцом, браслетом, серьгами и колье, но не задекларировал их. Экспертиза установила, что все украшения новые и выполнены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, агатов, перламутра и стекла.

В отношении китайца возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее шотландского туриста поймали в аэропорту Колумбии перед вылетом с чемоданом, полным кокаина. Он собирался лететь с наркотиками в Великобританию.

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      Марк Успенский
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