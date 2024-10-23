Ким Чен Ын посетил объекты базирования стратегических ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о приоритетности модернизации ракетных вооружений

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Во время визита северокорейский лидер проверил готовность к действию стратегических сил сдерживания, которые непосредственно связаны с безопасностью страны. Кроме того, Ким Чен Ын заявил о приоритете дальнейшей модернизации стратегических ракетных вооружений. По его словам, ядерные силы страны должны быть в готовности к последовательным контрмерам в ответ на угрозы безопасности со стороны США.

Ранее Ким Чен Ын посетил базу северокорейской армии на западе страны, где заявил о намерении отстаивать суверенитет государства. Он отметил, что КНДР применит все наступательные вооружения для защиты государства, включая ядерное оружие, если США и Южная Корея попытаются нарушить ее суверенитет.