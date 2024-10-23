Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:51, 23 октября 2024Мир

Ким Чен Ын посетил объекты базирования стратегических ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о приоритетности модернизации ракетных вооружений

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Во время визита северокорейский лидер проверил готовность к действию стратегических сил сдерживания, которые непосредственно связаны с безопасностью страны. Кроме того, Ким Чен Ын заявил о приоритете дальнейшей модернизации стратегических ракетных вооружений. По его словам, ядерные силы страны должны быть в готовности к последовательным контрмерам в ответ на угрозы безопасности со стороны США.

Ранее Ким Чен Ын посетил базу северокорейской армии на западе страны, где заявил о намерении отстаивать суверенитет государства. Он отметил, что КНДР применит все наступательные вооружения для защиты государства, включая ядерное оружие, если США и Южная Корея попытаются нарушить ее суверенитет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Тела двух россиян обнаружили в отеле Ташкента. Они могли отравиться попавшим в вентиляционную систему газом

      Уральские ученые определили дату мощнейшего извержения вулкана за десять тысяч лет

      На Западе раскрыли стратегическую цель БРИКС

      США анонсировали новый пакет жестких антироссийских санкций

      Над российским регионом уничтожили четыре беспилотника

      Госдума приняла поправки по уплате налогов и пошлин

      БДСМ-госпожа рассказала о странной страсти 92-летнего клиента

      Заманивающие в рабство бойцов СВО преступники стали выдавать себя за «Ахмат»

      ВС России ударили «Искандером» по секретному штабу ГБР Украины

      Посетивший Россию бывший аналитик ЦРУ отметил высокий уровень жизни в двух городах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше