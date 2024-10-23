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00:35, 23 октября 2024Культура

Киркоров рассказал о финансовом воспитании детей

Киркоров сообщил, что дети согласовывают с ним траты свыше двух тысяч рублей

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о финансовом воспитании своих детей. Артист сообщил, что они согласовывают с ним траты свыше двух тысяч рублей. Слова певца приводит сайт «Страсти».

«У нас так заведено. Каждая трата свыше двух тысяч рублей согласовывается с папой. Сейчас дети такие — им не нужны брендовые вещи», — высказался он.

Киркоров поведал, что в настоящий момент его дочь хочет новый смартфон, потому что она разбила старый. Певец признался, что оттягивает покупку гаджета, но его все равно придется подарить.

Ранее Филипп Киркоров опроверг слова звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова о накачанных с помощью пластики руках. Поп-исполнитель заявил журналистам, что поддерживает форму регулярными занятиями спортом, а Хайдаров лишь помог ему скорректировать недостатки и избавиться от лишнего веса.

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      Маргарита Пименова
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