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17:34, 23 октября 2024Из жизни

Кладоискатели нашли в поле тысячелетние монеты и продали их за 538 миллионов рублей

В Великобритании кладоискатели нашли старинные монеты и разбогатели на них

Фото: Eric Thayer / Reuters

В графстве Сомерсет, Великобритания, семь кладоискателей нашли тысячелетние серебряные монеты и разбогатели благодаря им на 4,3 миллиона фунтов стерлингов (538 миллионов рублей). Об этом пишет Daily Mirror.

Адам Стейплс и Лиза Грейс научили друзей пользоваться металлоискателем и вместе с ними отправились на поиски сокровищ. В 2019 году им удалось найти на невспаханном поле долины Чу 2854 старинные серебряные монеты. Одна их часть относилась к правлению последнего англосаксонского короля Гарольда II (1066 год), а другая — к эпохе Вильгельма Завоевателя.

Найденные монеты сохранились в хорошем состоянии. Предполагается, что они принадлежали какому-то знатному человеку, который решил спрятать их под землей. Отмечается, что поскольку Гарольд II правил всего шесть месяцев, пока не был поражен стрелой в битве при Гастингсе, подобные артефакты очень редки. Группа кладоискателей решила их продать.

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Сокровища из долины Чу купил фонд South West Heritage Trust, получив на это грант. Отмечается, что монеты стали самым ценным англосаксонским кладом, сместив с этой позиции Стаффордширский клад. Его в 2009 году обнаружил бездомный и продал за 3,3 миллиона фунтов стерлингов (413 миллионов рублей).

Монеты будут выставлены в Британском музее 26 ноября, после чего их покажут на нескольких выставках в разных частях Великобритании. Постоянным домом клада станет Музей Сомерсета.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выставят на продажу редчайшую римскую монету, стоимость которой оценивается в шесть тысяч фунтов стерлингов. Ее нашел 59-летний строитель Пол Кейпвелл, которому пришлось уйти на пенсию из-за больного сердца.

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      Юлия Юткина
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