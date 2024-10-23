Кладоискатели нашли в поле тысячелетние монеты и продали их за 538 миллионов рублей

В Великобритании кладоискатели нашли старинные монеты и разбогатели на них

В графстве Сомерсет, Великобритания, семь кладоискателей нашли тысячелетние серебряные монеты и разбогатели благодаря им на 4,3 миллиона фунтов стерлингов (538 миллионов рублей). Об этом пишет Daily Mirror.

Адам Стейплс и Лиза Грейс научили друзей пользоваться металлоискателем и вместе с ними отправились на поиски сокровищ. В 2019 году им удалось найти на невспаханном поле долины Чу 2854 старинные серебряные монеты. Одна их часть относилась к правлению последнего англосаксонского короля Гарольда II (1066 год), а другая — к эпохе Вильгельма Завоевателя.

Найденные монеты сохранились в хорошем состоянии. Предполагается, что они принадлежали какому-то знатному человеку, который решил спрятать их под землей. Отмечается, что поскольку Гарольд II правил всего шесть месяцев, пока не был поражен стрелой в битве при Гастингсе, подобные артефакты очень редки. Группа кладоискателей решила их продать.

Сокровища из долины Чу купил фонд South West Heritage Trust, получив на это грант. Отмечается, что монеты стали самым ценным англосаксонским кладом, сместив с этой позиции Стаффордширский клад. Его в 2009 году обнаружил бездомный и продал за 3,3 миллиона фунтов стерлингов (413 миллионов рублей).

Монеты будут выставлены в Британском музее 26 ноября, после чего их покажут на нескольких выставках в разных частях Великобритании. Постоянным домом клада станет Музей Сомерсета.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выставят на продажу редчайшую римскую монету, стоимость которой оценивается в шесть тысяч фунтов стерлингов. Ее нашел 59-летний строитель Пол Кейпвелл, которому пришлось уйти на пенсию из-за больного сердца.