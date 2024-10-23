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14:57, 23 октября 2024Культура

Композитор Влади раскрыл причины отказа Баскова от его песен

Композитор Влади заявил, что обстоятельства мешают Баскову исполнять его песни

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Композитор Олег Влади, написавший хиты для Ани Лорак, Лолиты и других звезд, в беседе с сайтом «Страсти» раскрыл причину, по которой Николай Басков не исполняет его песни, несмотря на их дружбу.

Влади назвал Баскова своим наставником и старшим братом. Он рассказал, что их с певцом связывает давняя дружба, а не только шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». По словам Влади, они с Басковым пытались создать творческий тандем. Исполнитель даже купил у композитора шесть песен, к которым проявлял неподдельный интерес. Однако так их и не исполнил.

«Он действительно каждую песню со мной обсуждал, в каких-то произведениях мы что-то меняли и дорабатывали под него, переписывали текст, меняли мелодию», — заявил композитор. Реализовать планы, по словам Влади, помешали обстоятельства. Баскову приходилось готовиться к большому шоу или выпускать песню другого автора. В результате работа над совместными песнями откладывалась. Из некоторых песен, считает Влади, Басков со временем «просто постепенно вырастал».

Влади относится к этому философски: он считает, что им с Басковым суждено только дружить, и музыка была принесена в жертву их дружбе.

Ранее Басков ответил на предложение депутатов Государственной Думы России о введении лимита на гонорары, которые получают российские артисты. Он раскритиковал его и предложил в ответ депутатам петь самим.

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      Анастасия Волова
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