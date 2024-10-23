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16:19, 23 октября 2024Мир

Лидеры БРИКС призвали талибов отменить запрет на образование для афганских девочек

В БРИКС призвали «Талибан» отменить запрет на женское образование в Афганистане

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Страны -участницы БРИКС призывают находящихся у власти в Афганистане членов радикальной исламистской группировки «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) отменить запрет на среднее и высшее образование для афганских женщин. Это сообщается в совместном заявлении лидеров входящих в объединение государств, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы призываем власти Афганистана отменить фактический запрет на получение девочками среднего и высшего образования», — говорится в заявлении по итогам заседания участников саммита в Казани.

Члены БРИКС также подчеркнули «необходимость безотлагательного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи афганскому народу и обеспечения соблюдения основных прав всех афганцев» вне зависимости от половой и этнической принадлежности.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что «Талибан» скоро исключат из российского списка террористов, и над этим ведется активная работа.

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