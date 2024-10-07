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17:53, 7 октября 2024Мир

В Кремле рассказали о работе над исключением «Талибана» из списка террористов

Ушаков: «Талибан» скоро исключат из списка террористических организаций в России

Фото: Ali Khara / Reuters

Афганское исламистское движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) скоро исключат из списка террористов в России. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Да, в этом контексте работа ведется. Я думаю, что да», — ответил он на вопрос журналистов о том, исключат ли «Талибан» в обозримом будущем из списка террористических организаций.

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал, что решение исключить «Талибан» из списка террористов принято на высшем уровне. Он отметил, что об этом будет объявлено в скором времени.

Председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников также высказался о скором исключении запрещенного в РФ «Талибана» из списка террористических организаций. По его словам, Россия завершает проработку этого вопроса.

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      Лина Пивоварова
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