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11:00, 23 октября 2024Интернет и СМИ

Героя мема про «борщ с капустой, но не красный» обокрали в Москве

У героя мема про борщ Никиты Литвинкова украли банковскую карту в Москве

Кадр: Подкасточная / Youtube

Героя популярного в 2000-е годы мема про «борщ с капустой, но не красный» Никиту Литвинкова обокрали в Москве. Об этом стало известно Shot.

Литвинков находился на ВДНХ, когда ему стали приходить уведомления о списании средств с его карты. Всего у героя мема похитили около семи тысяч рублей. По данным Baza, он обратился в полицию, уже возбуждено уголовное дело.

Мать героя мема также рассказала, что он сейчас живет в Королеве и нигде не трудоустроен. Уточняется, что Литвинков пытается заработать, играя на аккордеоне для прохожих.

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В мае стало известно, что Литвинков попал в миграционную тюрьму в Таиланде. Как рассказали знакомые героя мема, он пробыл в стране на 150 дней больше, чем это разрешено законодательством. В начале июня он вернулся в Россию и вскоре оказался в реанимации одной из московских больниц из-за отравления психотропными препаратами. После выписки Литвинков сообщил, что у него генерализованное тревожное расстройство.

Видео с Никитой Литвинковым, ставшее мемом, было опубликовано в 2008 году. В нем юноша описывал блюда из школьной столовой. «Тут был хороший борщ, с капусткой, но не красный. Так… Сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще, он меня бесит», — высказался герой ролика. Эта видеозапись приобрела вирусную популярность.

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      Маргарита Щигарева
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