Героя мема про «борщ с капустой, но не красный» задержали в Таиланде

Герой мема про борщ Литвинков попал в миграционную тюрьму в Таиланде

Героя знаменитого мема из 2000-х годов про «борщ с капустой, но не красный» Никиту Литвинкова задержали в Таиланде. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По предварительным данным, Литвинков находится в миграционной тюрьме в Паттайе. Как утверждают знакомые героя мема, он пробыл в Таиланде на 150 дней больше, чем это разрешено законодательством. Литвинков сделал местные автомобильные права и посчитал, что это будет основанием для продления срока пребывания в стране. Однако, как уточняет издание, эта информация не подтверждена.

Также стало известно, что до этого Литвинков связался с родственниками, находящимися в России, с просьбой отправить ему 70 тысяч рублей на авиабилет, а позднее попросил их приобрести ему билет на самолет в Россию. После этого связь с героем мема пропала.

Ранее пользователи сети удивились внешности Литвинкова, которого они знали по популярному видео. Они подчеркнули, что 30-летний мужчина выглядит старше своих лет.

Видео с Никитой Литвинковым, ставшее мемом, было опубликовано в 2008 году. В нем юноша описывал блюда из школьной столовой. «Тут был хороший борщ, с капусткой, но не красный. Так… Сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще, он меня бесит», — высказался герой ролика. Эта видеозапись приобрела вирусную популярность.